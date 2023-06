Exclusivo: Galvão Bueno fala de ‘loucura’ após sair da TV Globo e aponta favoritos ao título do Brasileiro

Narrador participou da estreia do programa ‘Resenha do Galinho’, comandado pelo ex-jogador Zico

Reprodução/Jovem Pan Galvão Bueno participou da estreia do programa 'Resenha do Galinho', conduzido por Zico



A primeira edição do programa “Resenha do Galinho”, do Grupo Jovem Pan, teve como participante o narrador Galvão Bueno. Na estreia da atração, comandada pelo ex-jogador Zico, o locutor contou como está sendo a experiência de comandar um canal no YouTube após trabalhar por várias décadas na TV Globo. Para o jornalista, o meio digital é “bem louco” e está sendo desafiador. “Estou gostando. É uma coisa completamente diferente. Em março, completo 50 anos de televisão. Aí você vai para um mundo diferente, um mundo bem louco. É tudo muito mais rápido, mais jovem. Estou tentando fazer televisão na internet, com as entrevistas. É tudo muito rápido”, disse Galvão, dono do Canal do GB, na noite da última quinta-feira, 22.

Como não poderia ser diferente, Galvão Bueno ainda deu seus pitacos sobre o mundo do futebol brasileiro. Apesar de elogiar o Botafogo, líder do torneio nacional, o narrador colocou Palmeiras e Flamengo como favoritos ao troféu do Brasileirão. “Neste momento, nós temos que ressaltar o Botafogo. O retorno do Botafogo é muito bom para o futebol brasileiro. A história do clube é muito bonita. Vamos ver se chega… O Fluminense tem um futebol encantador com o Diniz, mas tem carência em reposição. Vamos ver o que o Atlético-MG vai fazer com o Felipão. É um time forte. Sabe o que eu acho? Palmeiras e Flamengo estão um pouco acima. O trabalho do Abel é espetacular. Não gosto do que ele faz na beira do campo, de peitar o juiz e tudo mais, mas ele é técnico espetacular. Esses dois times têm peças de reposição… Flamengo e Palmeiras têm grandes jogadores. Dificilmente vai escapar de Flamengo, Palmeiras e Atlético-MG”, analisou.