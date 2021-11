Exclusivo: Marcos Braz responde sobre permanência de Renato Gaúcho no Flamengo até a final da Libertadores

O vice-presidente também falou que o Rubro-Negro não ‘jogou a toalha’ no Brasileirão

Alexandre Vidal/Flamengo Marcos Braz é o vice-presidente do Flamengo



Vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz concedeu entrevista exclusiva ao repórter Rodrigo Viga, do Grupo Jovem Pan, e respondeu sobre uma provável mudança no comando técnico do time até a final da Copa Libertadores da América, marcada para o dia 27 de novembro, diante do Palmeiras, em Montevidéu. De acordo com o diretor, o Rubro-Negro não pensa em demitir Renato Gaúcho, pressionado após uma sequência negativa no Brasileirão e também a queda na semifinal da Copa do Brasil.

“Não tem falta de harmonia com o Renato Gaúcho. As pessoas que trabalham do Flamengo sabem o que fazer neste momento de tantos questionamentos. Vamos passar por cima disso para estar na melhor temperatura possível”, disse Marcos Braz à Jovem Pan. “Eu não sei o motivo da pergunta, ele é o atual técnico. Os torcedores reclamam, os jogadores reclamam. É o que eu sempre falo: às vezes, os questionamentos são factíveis e outros não. Tem de tudo! O que eu posso falar é que vai chegar bem no dia 27 de novembro”, completou.

Ainda sobre a decisão do torneio continental, Marcos Braz reafirmou que o Flamengo chegará mais forte para o jogo marcado para o Estádio Centenário. Ele, no entanto, colocou o Palmeiras como favorito ao duelo. “O dia 27 é um dia diferente. O que eu posso falar é que a gente vai chegar muito bem posicionado na final, como chegamos em todas as verdadeiras finais nos últimos três anos. A torcida do Flamengo e a própria imprensa têm razão em alguns questionamentos, existem fatores para isso. As cobranças são pertinentes, mas os dirigentes têm que saber que, de fato, estaremos na melhor situação possível no dia 27”, comentou o vice do Rubro-Negro, que também não joga a toalha no Brasileirão. “Não, acho que enquanto tiver chance matemática, é um dever acreditar na conquista”, finalizou.