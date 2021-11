Maurício Galiotte espera que Abel Ferreira continue no Palmeiras em 2022: ‘Será bom para todos’

O presidente do Verdão também mostrou confiança antes da final da Copa Libertadores da América contra o Flamengo

Reprodução Maurício Galiotte é o atual presidente do Palmeiras



Maurício Galiotte continuará na presidência do Palmeiras somente até o fim deste ano, quando termina o seu mandato, e deverá ser substituído por Leila Pereira. O atual mandatário, no entanto, espera que o treinador Abel Ferreira continue até o final de 2022. “Estamos muito satisfeitos com o trabalho do Abel e acredito que ele também está satisfeito com o Palmeiras, com nossa estrutura, nossos profissionais e nosso planejamento. É um profissional dedicado e autêntico. Por isso às vezes há polêmica nas entrevistas dele, porque ele expõe o que pesa e algumas vezes isso não é bem interpretado”, afirmou em entrevista ao programa “Jogo Aberto”, da TV Bandeirantes.

“Minha expectativa é de que ele fique ano que vem, até porque o contrato dele vai até final de 2022. Minha gestão termina em dezembro, mas gostaria que ele continuasse. Na minha opinião será bom para todos. Para o clube, para o Abel e para a Leila (Pereira), que administra a próxima gestão. Todos sairiam ganhando”, completou o presidente, que também falou sobre a expectativa da final da Copa Libertadores da América de 2021.

“Um jogo muito importante para a história do Palmeiras. Estamos na final pela segunda vez consecutiva e é um sonho de todo o palmeirense, que diz até que a Libertadores é obsessão. A gente também trabalhou com essa meta desde o primeiro dia de gestão. Vencemos uma e estamos em outra final. Com certeza faremos de tudo novamente para conseguir o título”, afirmou Maurício Galiotte, mostrando confiança antes do jogo contra o Flamengo, marcado para 27 de novembro, em Montevidéu, no Uruguai.