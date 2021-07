Exclusivo: Rogério Ceni fala do futuro após ser demitido pelo Flamengo

Na conversa com o locutor Nilson Cesar, exibida durante o programa ‘Canelada’, na noite da última terça-feira, 13, o técnico revelou quais são suas pretensões na carreira

Foto: CELSO PUPO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Rogério Ceni foi demitido pelo Flamengo e está sem clube



O narrador Nilson Cesar, do Grupo Jovem Pan, mostrou uma mensagem que recebeu do treinador Rogério Ceni, demitido do Flamengo no último final de semana após um mau início no Campeonato Brasileiro 2021 e problemas internos com a diretoria do Rubro-Negro. Na conversa com o locutor, exibida durante o programa “Canelada”, na noite da última terça-feira, 13, o técnico falou sobre seu futuro próximo, indicando que passará por um período sabático, sem treinar qualquer equipe. “Oi, Nilson. Tudo bem? Estou tentando resolver tudo por aqui primeiro, mas penso em descansar um pouco. Não paro de trabalhar praticamente desde dezembro de 2017”, escreveu o “Mito”.

Rogério Ceni iniciou sua carreira como treinador em 2017, assumindo o comando do São Paulo, clube em que foi ídolo por mais de duas décadas. Após o trabalho de um semestre, o treinador fechou com o Fortaleza, onde ficou de 2018 a 2020, tendo uma rápida passagem pelo Cruzeiro no período. No ano passado, ele abandonou o projeto do Leão do Pici e aceitou o desafio de treinar o Flamengo. No Rubro-Negro carioca, ele até conquistou três títulos (Brasileirão, Supercopa do Brasil e Carioca), mas nunca convenceu boa parte da torcida flamenguista. O clube, por sua vez, acabou fechando com Renato Gaúcho até o fim da temporada.

