Renato Gaúcho manda recado para Mourão e exalta Bolsonaro: ‘Mito’

Renato Gaúcho, treinador recém-contratado pelo Flamengo, gravou um vídeo para o vice-presidente da República, Hamilton Mourão (PRTB), que é torcedor do Rubro-Negro carioca. Em publicação que circula nas redes sociais, o técnico também exalta o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e diz continuar apoiando o chefe do Executivo. “Fala, Mourão! Tudo bem? Agora é mais um para usar a máscara do Flamengo. Estamos juntos, sempre, com o homem, com o nosso mito. Abraço”, afirma Portaluppi, enquanto ainda estava na praia.

Na manhã desta terça-feira, o nome de Renato Gaúcho foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), garantindo sua liberação para estrear no comando do Flamengo. Inscrito, ele estará à beira do campo, na partida diante do Defensa y Justicia, nesta quarta, 14, na Argentina, pela rodada de ida das oitavas de final da Copa Libertadores da América. Para o importante confronto, o técnico não poderá contar com os machucados Bruno Henrique e Diego Ribas, além de Rodrigo Caio, desfalque de última hora por causa de uma contusão muscular na panturrilha esquerda.