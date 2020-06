Fabinho x Casemiro: Quem merece a vaga de titular na Seleção Brasileira?

Liverpool/ Divulgação Fabinho é titular indiscutível no Liverpool



Fabinho deu uma assistência magistral e anotou um golaço na vitória do Liverpool sobre o Crystal Palace, na última quarta-feira (24), em confronto válido pelo Campeonato Inglês. A bela exibição do volante fez muitos torcedores questionarem se o jogador não merece uma vaga de titular na Seleção Brasileira.

O problema para Fabinho, entretanto, é que ele tem a forte concorrência de Casemiro para o setor. O meio-campista do Real Madrid é extremamente regular no time de Zinedine Zidane e é considerado um dos homens de confiança do técnico Tite. Mas, afinal, quem merece ser o primeiro volante da Canarinho?

Abaixo, a Jovem Pan Online revela alguns dados de Fabinho e Casemiro em seus respectivos times, considerando o desempenho na atual temporada europeia, que está na reta final.

Vale lembrar, no entanto, que a Seleção não tem previsão para voltar aos gramados. A Copa América, que seria disputada entre junho e julho de 2020, foi adiada para o ano que vem devido à pandemia de Covid-19. O torneio terá Argentina e Colômbia como sedes.

FABINHO (LIVERPOOL) X CASEMIRO (REAL MADRID)

JOGOS: Fabinho 33 x 38 Casemiro

GOLS: Fabinho 2 x 4 Casemiro

ASSISTÊNCIAS: Fabinho 3 x 4 Casemiro

*DESARMES: Fabinho 50 x 88 Casemiro

*INTERCEPTAÇÕES: Fabinho 27 x 55 Casemiro

*CORTES: Fabinho 13 x 50 Casemiro

*PASSES DECISIVOS: Fabinho 17 x 10 Casemiro

*PASSES CERTOS: Fabinho 1091 x 1465 Casemiro

*ACERTO NO PASSE: Fabinho 86,7% x 84% Casemiro

*FINALIZAÇÕES: Fabinho 8 x 29 Casemiro

*DRIBLES: Fabinho 7 x 22 Casemiro

*CHANCES PERDIDAS: Fabinho 0 X 1 Casemiro

*Dados dos campeonatos nacionais (Inglês e Espanhol)

**Dados obtidos através do SofaScore