Faz o L! Cano marca hat-trick e Fluminense vence o River Plate por 5 a 1 na Libertadores

Tricolor das Laranjeiras é líder do Grupo D, com vantagem para os adversários

THIAGO RIBEIRO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Germán Cano decidiu para o Fluminense em jogo importante contra o River Plate



O Fluminense segue encantando com seu futebol. Nesta terça-feira, 2, a equipe de Fernando Diniz venceu o River Plate por 5 a 1 e abriu vantagem na liderança do Grupo D da Copa Libertadores. A partida foi muito bem disputada no Maracanã e começou com gol de Germán Cano aos 29 minutos. Dez minutos depois, Beltrán deixou tudo igual para os argentinos. No segundo tempo, aos 8, Cano fez o segundo e recolocou o Fluminense em vantagem. Aos 23 minutos, Pírez foi expulso por agressão ao atacante argentino e deixou o River Plate com um a menos. Em vantagem numérica, John Arias fez o terceiro do Fluminense aos 30. Aos 41, Germán Cano definiu seu hat-trick e, nos acréscimos, Arias fez mais um e fechou a conta em 5 a 1. O resultado deixa o Fluminense com 9 pontos à frente de Strongest e River com 3 e Sporting Cristal, que ainda não pontuou. Na próxima rodada, o Tricolor das Laranjeiras encara o Strongest, no dia 25 de maio.