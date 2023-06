Felipão é anunciado como técnico do Atlético-MG e assina até dezembro de 2024

Multicampeão, Felipão estava ‘aposentado’ há sete meses desde que saiu do Athletico-PR

Reprodução/ Atlético-MG Felipão volta a ser técnico após sete meses de aposentadoria



Aos 74 anos, Felipão está de volta ao cargo de treinador. Em novembro de 2022, o gaúcho tinha anunciado sua aposentadoria e trabalhava apenas como diretor técnico do Athletico-PR, mas nesta sexta-feira, 6, decidiu encerrar o descanso e voltar à beira do campo pelo Atlético-MG. De acordo com o Atlético, que perdeu Coudet na semana passada, Felipão assina até dezembro de 2024 e traz consigo o auxiliar técnico Carlos Pracidelli. Definido pelo clube com “perfil agregador e de rápida adaptação”, o treinador é um dos mais vitoriosos da história do futebol brasileiro. Ao todo são 23 títulos, entre eles uma Copa do Mundo com a seleção masculina, duas Copa Libertadores e dois Campeonatos Brasileiros. O Galo é o 4º no Brasileirão e está classificado para as oitavas de final da Libertadores.