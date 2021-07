Felipão é registrado no BID e está liberado para reestrear em Grêmio x Internacional

Ao todo, o técnico soma 7 títulos no Grêmio, sendo a Copa Libertadores da América (1995), a Copa do Brasil (1994) e o Campeonato Brasileiro (1996) os principais

Divulgação Felipão fará sua reestreia pelo Grêmio contra o Internacional



Luiz Felipe Scolari irá comandar o Grêmio na partida contra o Internacional, marcada para este sábado, às 16h30, na Arena, em confronto válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira, o treinador foi registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), ficando apto para iniciar sua quarta passagem pelo clube. A última vez que Felipão treinou o Tricolor foi há seis anos, quando dirigiu a equipe entre 2014 e 2015, mas não faturou nenhuma taça. Desta vez, ele terá a missão de tirar a equipe do rebaixamento – último colocado do Brasileirão, o conjunto gremista soma apenas 2 pontos e vive situação desesperadora.

Felipão foi anunciado na quarta-feira, logo após a derrota para o Palmeiras por 2 a 0, no Allianz Parque. Hoje, o técnico concederá entrevista coletiva de apresentação. O seu único treino se deu na manhã de hoje, quando encaminhou o time titular para o Gre-Nal. Ao todo, o técnico soma 7 títulos no Grêmio, sendo a Copa Libertadores da América (1995), a Copa do Brasil (1994) e o Campeonato Brasileiro (1996) os principais. Ele também foi tricampeão gaúcho (1987, 1995 e 1996), além de ter vencido a Recopa Sul-Americana (1996).