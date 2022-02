Fenômeno chama joia do Palmeiras de ‘Ronaldo do futuro’ e elogia jovem do São Paulo

O ídolo da torcida do Corinthians e atual dono do Cruzeiro concedeu entrevista ao ‘BoboTv’, canal da Twitch do ex-atacante da seleção italiana Christian Vieri

Reprodução/Instagram/@ronaldo Ronaldo Fenômeno ganhou duas Copas do Mundo com a seleção



Ronaldo Fenômeno, um dos melhores jogadores de todos os tempos, indicou o jovem Endrick, do Palmeiras, como seu possível sucessor no futebol. Na última segunda-feira, 31, o ídolo da torcida do Corinthians e atual dono do Cruzeiro chamou o craque da Copa São Paulo de Futebol Júnior de “Ronaldo do futuro”. Além disso, o duas vezes campeão do mundo com a seleção brasileira tratou de elogiar o atacante Caio, de 17 anos, destaque da Copinha com a camisa do São Paulo e que já subiu ao time profissional, comandado por Rogério Ceni.

“Sim. [Vejo Endrick como o ‘Ronaldo do Futuro’]. O Endrick é um jovem de 15 anos com um talento incrível. É preciso ver como se desenvolve depois para o futebol profissional. Também há outro que gosto muito do São Paulo, o Caio”, afirmou Fenômeno em entrevista ao ‘BoboTv’, canal da Twitch do ex-atacante da seleção italiana Christian Vieri. Segundo a imprensa espanhola, Real Madrid e Barcelona já estão sondado o garoto palmeirense, que tem multa estipulada em 17 milhões de euros (atualmente, cerca de R$ 111 milhões). A sensação são-paulina, no entanto, ainda não foi mencionada como alvo de clubes do Velho Continente.