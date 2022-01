Torcida do Palmeiras organiza festa para o elenco antes do embarque para o Mundial 

A Mancha Verde avisou que fará uma festa semelhante com a que aconteceu antes da final da Copa Libertadores da América de 2021, quando o time comandado por Abel Ferreira recebeu apoio para a decisão contra o Flamengo

Foto: BRUNO ESCOLASTICO/PHOTOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Torcedores do Palmeiras fizeram festa antes da final da Libertadores



Principal torcida organizada do Palmeiras, a Mancha Verde anunciou, na manhã desta segunda-feira, 31, que irá organizar uma grande festa para o elenco antes do embarque para o Mundial de Clubes, que será realizado em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. Através das redes sociais, a uniformizada avisou que fará uma festa semelhante com a que aconteceu antes da final da Copa Libertadores da América de 2021, quando o time comandado por Abel Ferreira recebeu apoio para a decisão contra o Flamengo. A concentração do grupo de torcedores palmeirenses acontecerá na próxima quarta-feira, 2, às 10 horas (de Brasília), em frente ao centro de treinamento. Já a equipe estreia na competição da Fifa no dia 8 de fevereiro, contra Al Ahly (Egito) ou Monterrey (México), pela semifinal.