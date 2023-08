Neymar é o terceiro jogador com maior salário do mundo; veja top 10

Astro da seleção brasileira está atrás apenas de Cristiano Ronaldo, do Al-Nassr, e de Karim Benzema, do Al-Ittihad

Divulgação/Al-Hilal Neymar fechou com o Al-Hilal até junho de 2025



Novo reforço do Al-Hilal, o atacante Neymar terá o terceiro maior salário entre jogadores de futebol do mundo. Após trocar o Paris Saint-Germain pelo time da Arábia Saudita, o brasileiro quadruplicou seu salário, passando de 40 milhões de euros anuais (R$ 216 milhões) para 160 milhões de (R$ 866 milhões). Segundo o jornal “L’Équipe”, quando o assunto é remuneração, o camisa 10 da seleção brasileira só fica atrás de dois craques que estão no Oriente Médio. O português Cristiano Ronaldo, do Al-Nassr, e o francês Karim Benzema, do Al-Ittihad, recebem 200 milhões de euros (R$ 1,08 bilhão) cada. O top 10, divulgado pelo periódico francês nesta quinta-feira, 17, também conta outros cinco atletas que atuam na Liga Saudita. As exceções são Kylian Mbappé, do PSG, e Lionel Messi, do Inter Miami.

Confira quem são os dez jogadores mais bem remunerados:

1) Cristiano Ronaldo (Al-Nassr) – 200 milhões de euros (anuais)

1) Benzema (Al-Ittihad) – 200 milhões

3) Neymar (Al-Hilal) – 160 milhões

4) Kanté (Al-Ittihad) – 100 milhões

5) Mbappé (PSG) – 70 milhões

6) Messi (Inter Miami) – 45 milhões

7) Mané (Al-Nassr) -40 milhões

8) Henderson (Al-Ettifaq) – 40 milhões

9) Mahrez (Al-Ahli) – 35 milhões

10)Koulibaly (Al-Hilal) – 30 milhões