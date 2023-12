Fernando Diniz e Abel Ferreira são indicados ao prêmio de ‘Rei da América’

Comandantes de Fluminense e Palmeiras disputam a premiação do jornal ‘El País’ com os argentinos Lionel Scaloni, Marcelo Bielsa e Luis Zubeldía

FELIPE DUEST/PERA PHOTO PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Fernando Diniz é o atual técnico do Fluminense e da seleção brasileira



O prêmio de “Rei da América”, concedido pelo jornal uruguaio “El País”, terá como concorrentes os técnicos Fernando Diniz e Abel Ferreira, juntamente com os argentinos Lionel Scaloni, Marcelo Bielsa e Luis Zubeldía. Scaloni, comandante da Argentina, busca o título pelo segundo ano consecutivo. Bielsa, da seleção uruguaia, também almeja seu segundo prêmio na história. Diniz está no páreo após conquistar a Copa Libertadores com o Fluminense, enquanto Abel Ferreira ganhou o Brasileirão mais uma vez com o Palmeiras. Zubeldía, por fim, é o atual vencedor da Sul-Americana, com a LDU, do Equador. Fora da lista de finalistas, os outros treinadores que receberam votos foram Renato Gaúcho, Fernando Batista, Gutavo Álvarez, Néstor Lorenzo, Daniel Oldrá, Jorge Fossati, César Farías, Gabriel Milito, Marcelo Broli e Jorge Almirón. No ano anterior, Scaloni recebeu 107 dos 218 votos possíveis, superando Abel Ferreira (35) e Dorival Junior (28).