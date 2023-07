Fernando Diniz é anunciado como técnico da seleção brasileira

Técnico segue no Fluminense e assinou com a CBF por um ano, até possível chegada de Carlo Ancelotti

Reprodução/ CBF TV Aos 49 anos, Fernando Diniz chega à seleção brasileira masculina como técnico



Fernando Diniz, técnico do Fluminense, foi anunciado na noite desta terça-feira, 4, como técnico da seleção brasileira masculina. Diniz continuará no comando do time carioca e assina com a seleção por um ano, até a possível chegada de Carlo Ancelotti. Os primeiros jogos do treinador de 49 anos na Amarelinha serão no início das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, em setembro, contra Bolívia e Peru. Em nota, a CBF afirmou que o presidente Ednaldo Rodrigues conversou com o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, sobre a contratação de Diniz. “Fiz uma escolha à altura do que merece o torcedor brasileiro, considerando o cenário atual. Agradeço ao presidente Mário Bittencourt pelo entendimento diante da importância de uma resposta de qualidade da CBF ao torcedor. Acompanho a carreira de Fernando Diniz desde o início e considero que ele é parte de uma nova e promissora geração de treinadores que está crescendo no Brasil”, disse Ednaldo.

Diniz deixou claro a honra e felicidade por assumir o cargo. “Estou muito feliz com o convite e com a convocação, certamente vou dar o meu melhor para a CBF e para o futebol brasileiro. É um sonho que estou realizando ao estar ao lado de grandes jogadores, alguns destes atletas foram meus jogadores quando mais jovens. Para mim, vai ser um motivo de muito orgulho poder participar e vou procurar ajudar de todas as formas possíveis. Acho que o meu objeto de estudo e o meu prazer no futebol é ajudar o jogador a colocar para fora a sua inventividade, a sua criatividade e que ele seja feliz enquanto joga futebol. Isso eu fiz durante a minha carreira inteira e foi o que me trouxe até aqui e o que eu vou procurar fazer pelos jogadores”, afirmou o técnico.