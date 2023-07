Ex-mulher acusa Luis Fabiano de violência doméstica; ex-atleta nega

Juliana Paradela terminou o relacionamento com o ex-jogador em março após descobrir uma suposta traição que resultou em uma gravidez; ex-atleta afirma que não foi intimado sobre denúncia

RUBENS CHIRI/SÃOPAULOFC.NET Luis Fabiano ao lado da ex-mulher Juliana Paradela



Ex-mulher de Luis Fabiano, a advogada Juliana Paradela acusa o ex-jogador de violência doméstica. A informação foi confirmada ao site da Jovem Pan pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP). Segundo a pasta, o caso foi registrado na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) online. Ainda de acordo com o órgão, Juliana foi chamada para prestar mais informações sobre a denúncia “para continuidade nas investigações”. A pasta não forneceu mais detalhes “para garantir a privacidade da vítima e a autonomia do trabalho policial”. Questionado sobre uma possível medida protetiva contra o ex-atleta, o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) disse à reportagem que o caso corre em segredo de Justiça. A Jovem Pan tentou contato com a advogada, mas não obteve retorno. Em março, Juliana deu um ponto final no relacionamento após descobrir uma suposta traição que resultou em uma gravidez. O ex-casal teve três filhas. “Hoje pela manhã recebi a notícia de que minhas filhas vão ter uma irmã. Sim. Filha do meu ex-marido, Luís Fabiano, com sua amante! Acabei de dar a notícia para nossas filhas e toda família. Parabéns, papai ‘Fabuloso'”, escreveu a advogada. Dias depois, Juliana descobriu outro caso extraconjugal do ex-companheiro.

Procurada pelo site da Jovem Pan, a assessoria de imprensa de Luis Fabiano informou, em nota, que o ex-jogador, com passagens pela seleção brasileira, pelo Sevilla, da Espanha, e pelo São Paulo FC, não foi oficialmente intimado acerca da denúncia, tampouco do teor dos fatos e que tomou conhecimento pelas notícias publicadas sobre o assunto. O jogador nega que tenha praticado qualquer tipo de violência doméstica contra a ex-mulher. Ainda segundo a assessoria, “Juliana reside desde o começo de 2023 em Sevilha, na Espanha, seno certo que o casal encontra-se separado de fato, desde então”. Por fim, a assessoria diz que é inverídica qualquer alegação de que o ex-jogador esteja com os valores de pensão alimentícia em atraso. Segundo funcionários da ESPN ouvidos sob a condição de anonimato pela reportagem da Jovem Pan, a decisão de não participar da edição desta semana do “Resenha ESPN”, programa do qual participava esporadicamente, partiu do próprio ex-jogador. Oficialmente, a emissora não se manifestou.