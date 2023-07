Grêmio busca empate com o Bahia no primeiro jogo das quartas de final da Copa do Brasil

Partida na Arena Fonte Nova terminou 1 a 1 e vaga para a semifinal será definida na próxima semana

MAURICIA DA MATTA/W9 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Grêmio marcou gol do empate aos 50 minutos do segundo tempo



Bahia e Grêmio se enfrentaram nesta terça-feira, 4, na Arena Fonte Nova, abrindo a rodada de ida das quartas de final da Copa do Brasil, e os donos da casa venceram por 1 a 0, abrindo vantagem para o jogo de volta na próxima semana, na Arena do Grêmio. A partida foi encarada pelos baianos como uma “revanche” pelo final de semana, quando o Imortal venceu por 2 a 1 pelo Campeonato Brasileiro. Sem Luis Suárez – que sentiu no aquecimento – o Grêmio foi dominado no primeiro tempo. O Bahia teve total domínio das ações e chegou várias vezes com perigo, mas pecava na finalização ou a bola parava no goleiro Gabriel. Já no segundo tempo, o Bahia perdeu Cauly, machucado, mas fez o resultado bem cedo. Logo aos 2 minutos, Everaldo apareceu sozinho e chutou para o fundo das redes. Os donos da casa conseguiram manter bem o resultado, mas aos 50 minutos, Cuiabano empatou.