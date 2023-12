Fernando Diniz é eleito o 5º melhor treinador do mundo 

Treinado do Fluminense é o único não-europeu entre os sete primeiros colocados; Guardiola lidera a lista

Reprodução/CBF TV Fernando Diniz atualmente comanda o Fluminense e a Seleção Brasileira



O técnico brasileiro Fernando Diniz, que levou o Fluminense a um título inédito, a Copa Libertadores, foi eleito o quinto melhor treinador do mundo pela Federação Internacional de História e Estatística do Futebol (IFFHS na sigla em inglês). Ele é o único brasileiro que aparece na lista liderada por Pep Guardiola – que conquistou o mundial com o Manchester City, ao derrotar a equipe carioca por 4 a 0 -, único não-europeu entre os sete primeiros colocados e único treinador que de um time fora do velho continente. Diniz recebeu 33 pontos, já o espanhol 281. A lista da IFFHS conta com 10 nomes, sendo eles: 1º Pep Guardiola; 2º Carlo Ancelotti; 3º Luciano Spaletti; 4º Simone Inzaghi; 5º Fernando Diniz; 6º Mikel Arteta, 7º Xavi; 8º Ange Postecoglou; 9º Unai Emery; 10º Jürgen Klopp. Abel Ferreira, do Palmeiras, também estava na disputa, mas acabou ficando de fora do top-10. Essa é a terceira vez que Guardiola vence como melhor técnico. Ele já tinha conquistado o feito em 2009 e 2011.