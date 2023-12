São Paulo e WTorre assinam contrato para ampliar o Morumbi para 100 mil pessoas; saiba mais

Clube terá o poder de vetar shows em datas importantes de jogos, priorizando o calendário do futebol

FABIO GIANNELLI/AGIF/ESTADÃO CONTEÚDO Estádio do Morumbi tem hoje capacidade para 85 mil pessoas



O São Paulo assinou contrato com a WTorre, a construtora responsável pelo Allianz Parque, do Palmeiras, para a reforma do Morumbi. A modernização do estádio, com previsão de conclusão em 2030, foi confirmada nesta sexta-feira, 29. A WTorre tem seis meses para apresentar o projeto, sujeito à aprovação do conselho deliberativo do São Paulo. A construtora será responsável por captar 100% dos recursos financeiros. A reforma visa ampliar a capacidade para 85 mil pessoas em jogos de futebol e 100 mil em shows, incluindo cobertura nas arquibancadas, estacionamento e um anfiteatro modular para 20 mil pessoas. O clube terá o poder de vetar shows em datas importantes de jogos, priorizando o calendário do futebol. Recentemente, o Tricolor fechou contrato para 20 shows até 2025 com a produtora LiveNation e vendeu os naming rights do Morumbi para a Mondelez, recebendo R$ 90 milhões pelos próximos três anos, renomeando o estádio como “MorumBIS”.

A WTorre também assinou contrato com o Santos em setembro para a reforma da Vila Belmiro, com capacidade para 30 mil torcedores. O acordo segue o formato de direito de superfície, semelhante ao contrato com o Palmeiras pelo Allianz Parque. O Santos cede o local à empresa por 30 anos, mantendo a posse do terreno e do estádio. Em relação ao Verdão, surgiram desavenças em abril devido a alegações de falta de repasses financeiros pela Real Arenas, empresa da WTorre responsável pelo Allianz Parque, desde 2015. A presidente Leila Pereira criticou a gestão, alegando quase R$ 130 milhões em pendências. Em junho, a Justiça de São Paulo suspendeu a execução solicitada pelo Palmeiras contra a WTorre, cobrando o valor milionário.

*Com informações do Estadão Conteúdo