Fernando Lázaro deixa comissão técnica do Corinthians e volta a ser analista no Grêmio

Filho do ídolo corintiano Zé Maria teve experiência neste ano como treinador do Timão; após eliminação no Paulista e mau início na Libertadores, virou auxiliar

Rodrigo Coca/Ag. Corinthians Fernando Lázaro deixa a comissão técnica de Mano Menezes para trabalhar no Grêmio



Fernando Lázaro, que era auxiliar técnico do Corinthians e teve uma experiência como treinador no Alvinegro, oficializou sua saída da comissão técnica do clube. Ele vai para o Grêmio, onde voltará ao cargo de coordenador no setor de análise e desenvolvimento do departamento de futebol. Durante a gestão de Duílio Monteiro Alves, o filho do ídolo corintiano Zé Maria foi uma espécie de “tapa-buraco” após a saída de Vítor Pereira. Sua efetivação gerou controvérsias, e o Timão teve uma temporada instável, com eliminações precoces em competições importantes. No comando do Corinthians por 17 jogos, Lázaro conquistou oito vitórias. Após sua demissão como treinador, integrou a comissão técnica como auxiliar fixo de diversos treinadores, incluindo Cuca, Vanderlei Luxemburgo e Mano Menezes.

Com uma trajetória vitoriosa no Corinthians desde 1999, Lázaro contribuiu em diversas funções, celebrando títulos nacionais e internacionais. Agora, no Grêmio, terá a missão de colaborar com a comissão técnica de Renato Gaúcho, participando da modernização do futebol gremista. O Corinthians, que ainda não anunciou reforços para 2024, inicia a pré-temporada em janeiro, com o primeiro compromisso marcado para 21 de janeiro contra o Guarani, pelo Campeonato Paulista.

*Com informações do Estadão Conteúdo