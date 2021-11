Ferroviária faz 3 a 0 no Cerro e avança para a semifinal da Copa Libertadores feminina

Atuais campeãs contaram com protagonismo de Sochor que marcou 2x e Laryh

Reprodução/ Twitter @LibertadoresFEM Ferroviária venceu a quarta partida na Libertadores



Atuais campeãs, as jogadoras da Ferroviária deram mais um show na Copa Libertadores feminina 2021. A equipe comandada por Roberta Batista segue 100% na competição e venceu todos os quatro jogos que disputou até aqui. Nesta sexta-feira, 12, o jogo foi contra o Cerro Porteño pelas quartas de final e terminou com 3 a 0 para as brasileiras. A partida não foi muito difícil para a Locomotiva, que teve algumas boas chances no primeiro tempo. Aos 45, Sochor recebeu de Carol Tavares e cabeceou para o fundo das redes. No segundo tempo, logo aos quatro minutos, Laryh aproveitou o rebote de Raquel e ampliou. Não demorou muito e aos 22 minutos, Sochor apareceu mais uma vez para cabecear pro fundo das redes, fazendo o terceiro e dando números finais à partida. As semifinais estão marcadas para segunda e terça-feira, mas os confrontos ainda não estão definidos.