Lewis Hamilton supera Verstappen e faz a pole para sprint race do GP de São Paulo

Nesta sexta-feira, 12, o britânico foi o mais rápido e conseguiu a primeira posição para a minicorrida de 24 voltas, marcada para o sábado

Reprodução/Fórmula 1.com Lewis Hamilton durante treino no GP de São Paulo



Com o apoio do público nas arquibancadas no Autódromo de Interlagos, Lewis Hamilton se sentiu em casa, demonstrou muita força e dominou a sessão classificatória para o sprint race do GP de São Paulo de Fórmula 1. Nesta sexta-feira, 12, o britânico foi o mais rápido e conseguiu a primeira posição para a minicorrida de 24 voltas, marcada para o sábado. O piloto da Mercedes, na verdade, foi soberano, superando seu concorrente Max Verstappen no Q1, Q2 e Q3, surpreendendo a Red Bull, considerada a favorita para a prova.

Com motor novo, Hamilton foi para a pista empolgado, a fim de dar uma resposta, e conseguiu ao marcar a melhor volta no Q3. Ele fez uma volta espetacular e anotou 1min07s934, abaixo do tempo de 2019, última vez que a corrida brasileira foi realizada. Já Verstappen, líder do Mundial de Pilotos, sofreu com problemas de superaquecimento dos pneus nas voltas rápidas e ficou para trás. O holandês da Red Bull fez o tempo de 1min08s372. Vale lembrar que a Mercedes trocou um dos componentes da unidade de potência, o motor de combustão interna (ICE), do carro de Hamilton. A mudança vai custar uma punição ao britânico, que perderá cinco posições no grid de largada, no domingo. A sanção não afetará sua posição no sprint race, no sábado, quando será definido o grid para domingo.