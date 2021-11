Eliminatórias: Itália e Suíça empatam e classificação para o Catar fica para a última rodada

Seleções estão empatadas com 15 pontos no Grupo C; italianos levam pequena vantagem por saldo de gols

Reprodução/ Twitter @Azzurri Itália e Suíça estão empatados no Grupo C



As vagas europeias para a Copa do Mundo do Catar estão sendo definidas. Nesta sexta-feira, 12, na penúltima rodada das eliminatórias, a seleção italiana empatou com a Suíça e ambas as equipes estão com 15 pontos no Grupo C. Sendo assim, a classificação direta para o Mundial ficará para a última rodada. Em 2018, a Itália ficou de fora da Copa. A Itália leva pequena vantagem pelo saldo de gol (11 a 9). O jogo no Stadio Olimpico foi cheio de emoção e o primeiro gol saiu aos 11 minutos do primeiro tempo com Widmer. Aos 36, Di Lorenzo empatou e colocou fogo na partida. No segundo tempo, a arbitragem marcou um pênalti para a Itália com o auxílio do VAR, aos 43 minutos um pênalti foi marcado para a Itália. Jorginho foi para a cobrança, mas chutou muito por cima do gol. Na última rodada, os italianos enfrentam a Irlanda do Norte no dia 15 de novembro, às 16h45 (horário de Brasília). A Suíça recebe a Bulgária no mesmo dia e horário. Para se classificarem, os suíços precisam vencer e fazer dois gols a mais que os rivais italianos.