Ferroviária vence o River Plate e garante vaga na semifinal da Libertadores Feminina

Com isso, a equipe se juntou ao Corinthians como representantes brasileiros na fase final do torneio e enfrentará a Universidade de Chile na quinta, 18

Reprodução/ Facebook Ferroviária de Araraquara Jogadoras comemorando classificação no vestiário



A Ferroviária venceu o River Plate por 1 a 0 em Morón, na Argentina, e garantiu vaga na semifinal da Copa Libertadores Feminina. O jogo foi disputado nesta segunda-feira. Com isso, a equipe se juntou ao Corinthians como representantes brasileiros na fase final do torneio. O gol da vitória foi marcado por Ana Alice, artilheira da equipe na competição, após cobrança de escanteio no fim do primeiro tempo. A vitória marca a recuperação da equipe de Araraquara, que começou perdendo por 4 a 0 para o Libertad Limpeño. Depois disso, a equipe empatou em 1 a 1 com o Peñarol e venceu a Universidade de Chile por 4 a 1. Na decisão pela vaga da final, Ferroviária enfrentará a Universidade de Chile na quinta, 18. O Corinthians tentará garantir outro brasileiro na final enfrentando o América de Cali.

*Com informações do Estadão Conteúdo