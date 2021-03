Com show de Messi, Barcelona goleia o Huesca e segue na caça ao Atlético de Madrid no Espanhol

Argentino marcou duas vezes e deu uma assistência na goleada por 4 a 1; também igualou Xavi como o jogador que mais vezes vestiu a camisa do clube catalão

Reprodução/ Twitter Lionel Messi fez dois gols e deu uma assistência contra o Huesca



Lionel Messi mostrou, mais uma vez, porque é dono de seis bolas de ouro ao marcar dois golaços e dar uma assistência na vitória por 4 a 1 do Barcelona contra o lanterna Huesca, pela 27ª rodada do Campeonato Espanhol. A vitória mantém a equipe na vice-liderança de La Liga, quatro pontos atrás do líder Atlético de Madrid (63 a 59 pontos), e ainda ultrapassa o rival Real Madrid, que tem 57 pontos e está na terceira colocação. A 18ª vitória do Barcelona foi marcada pelos lindos gols marcados por Messi e também por Griezmann na primeira etapa. Aos 13 minutos, Messi deu um drible espetacular no zagueiro, ajeitou a bola e emendou um belíssimo chute de fora da área no ângulo superior direito de Fernandez.

Aos 35, foi a vez do francês Griezmann, em lance semelhante, mandar a bola totalmente fora do alcance de Fernandez, que pulou sem a menor esperança de pegar a bola. O primeiro tempo ainda teve um gol de Rafa Mir, aos 49, fruto de uma penalidade. Na etapa final, o Barça seguiu o mesmo ritmo. Logo aos oito minutos, em cruzamento de Messi, Mingueza fez seu primeiro gol pelo Barcelona, ao subir de cabeça em grande estilo. E ainda havia tempo para mais um gol de Messi. O craque carregou a bola até a intermediária do Huesca e, como a defesa adversária deu espaço, calculou o disparo e bateu colocado para fechar o placar.

Messi iguala Xavi no Barcelona

Antes de entrar em campo Messi já estava fazendo história. O argentino chegou ao número de 767 jogos com a camisa do clube catalão, o mesmo número do amigo Xavi. Os dois são os jogadores que mais vezes vestiram a camisa do Barcelona na história. Com o contrato encerrando no final da temporada, Messi baterá o recorde de Xavi e se tornará o jogador com mais jogos pelo clube após 21 anos de casa.

*Com informações do Estadão Conteúdo