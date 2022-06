Fifa anuncia as 16 cidades-sede da Copa do Mundo de 2026; confira

Pela primeira vez na história, o Mundial será co-sediado por três países: EUA, Canadá e México

Reprodução/ Twitter @FIFAcom Fifa anunciou as 16 cidades-sede do Mundial de 2026 nesta quinta-feira



Faltando quatro anos, a Fifa anunciou nesta quinta-feira, 16, o nome das 16 cidades-sede do Mundial de 2026 que acontecerá nos Estados Unidos, Canadá e México. Essa será a primeira vez que a Copa do Mundo será co-sediada por três países. Com maior extensão territorial e melhor infraestrutura, os Estados Unidos terão o maior número de sedes com 11: Atlanta, Boston, Dallas, Houston, Kansas City, Los Angeles, Miami, Nova York/ Nova Jersey, Philadelphia, San Francisco e Seattle. No México serão três: Guadalajara, Cidade do México e Monterrey. E o Canadá terá as cidades de Toronto e Vancouver como as sedes. A Fifa procurava cidades que tivessem boa infraestrutura de hotéis e oferecessem mobilidade para os torcedores, além de estrutura para treinos. O Mundial voltará a acontecer entre junho e julho, assim como todas as outras edições, exceto o Catar.