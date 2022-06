Palmeiras goleia o Atlético-GO e abre vantagem na liderança do Brasileirão

Verdão chegou aos 25 pontos, enquanto o Corinthians está com 22 pontos na vice-liderança

ANDERSON LIRA/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Gustavo Gómez voltou da seleção paraguaia e marcou duas vezes na vitória do Verdão



O Palmeiras manteve a liderança do Campeonato Brasileiro e abriu uma vantagem confortável para o vice-líder Corinthians. Nesta quinta-feira, 16, a equipe alviverde recebeu o Atlético-GO no Allianz Parque e fez 4 a 2. A vitória levou o Palmeiras para os 25 pontos, contra os 22 pontos do arquirrival. O primeiro gol foi dos donos da casa, com Diego Churín aos 29 minutos. Aos 42, Zé Raphael empatou para os donos da casa. Ainda no primeiro tempo, Gustavo Gómez fez dois gols e Scarpa decretou o 4 a 1. Na segunda etapa, Arthur Henrique foi expulso aos 29 minutos e deixou a vida do Dragão mais difícil. Porém, cinco minutos depois Churín fez mais um e fechou o placar em 4 a 2. Na próxima rodada, o Atlético enfrenta o Juventude no domingo, 19, às 18h (horário de Brasília) e o Palmeiras faz o clássico contra o São Paulo na segunda-feira, 20, às 20h.