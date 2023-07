Fifa anuncia quanto vai pagar aos clubes que cederam atletas para Copa do Catar; Flamengo receberá ‘bolada’

Palmeiras, São Paulo, Atlético-MG, Athletico-PR e Santos também serão agraciados com o mecanismo; Manchester City será o maior beneficiado a nível mundial

EFE/ Alberto Estevez Arrascaeta marcou dois gols na campanha do Uruguai na Copa do Mundo 2022



A Fifa anunciou nesta quinta-feira, 13, que vai pagar US$ 209 milhões (cerca de R$ 1 bilhão) aos clubes que cederam jogadores para a Copa do Mundo do Catar, disputada em novembro e dezembro do ano passado. No Brasil, seis clubes serão beneficiados, sendo o Flamengo o maior agraciado – o Rubro-Negro foi representado no Mundial com Pedro e Everton Ribeiro, além dos uruguaios Giorgian De Arrascaeta e Varela. Ao todo, o time carioca receberá US$ 883 335 (R$ 4,2 milhões). Os flamenguistas são seguidos por Palmeiras (US$ 368.664/R$ 1,7 milhão), São Paulo (US$ 309.349/R$ 1,5 milhão), Atlético-MG (US$ 129.580/R$ 630 mil), Athletico-PR (US$ 91.253/R$ 440 mil) e Santos (US$ 15.513/R$ 72,5 mil).

Em comunicado, a Fifa informou que o montante será direcionado às confederações às quais os times estão ligados. No caso dos times brasileiros, o dinheiro será transferido para a Conmebol e terá a CBF como intermediária entre a entidade sul-americana e os clubes brasileiros. O clube que mais embolsará em nível mundial será o Manchester City, com US$ 4.596.445, equivalente a R$ 22,2 milhões. O Barcelona vem logo atrás, com US$ 4.538.955 (R$ 21,9 milhões), seguido por Bayern de Munique (US$ 4.331.809/R$ 20,9 milhões), Real Madrid (US$ 3.836.302/R$ 18,6 milhões) e Paris Saint-Germain (US$ 3.835.389/R$ 18,5 milhões). De acordo com a Fifa, os valores vão beneficiar ainda times menores de diferentes países. Serão 78 clubes de segunda divisão, 13 de terceira, cinco de quarta, e até um de uma quinta divisão.

*Com informações do Estadão Conteúdo