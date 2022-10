Fifa anuncia ‘Tazuni’, mascote da Copa do Mundo feminina 2023

Faltando menos de um ano para a Copa do Mundo de futebol feminino 2023, a Fifa anunciou nesta terça-feira, 18, a mascote do evento que acontecerá na Austrália e Nova Zelândia entre julho e agosto. Tazuni é um pinguim da espécie ‘Eudyptula minor’ e é muito popular nos países da Oceania. A personagem é adolescente e ama o futebol. Os organizadores querem que Tazuni inspire a nova geração de fãs da modalidade. Azul e branca, o nome da mascote é derivado de ‘mar da Tasmânia’ (que ela chama de lar) e ‘unidade’, um valor fundamental do evento. A Fifa também divulgou um vídeo para apresentar a pinguim para o público. Ela tem 15 anos e se apaixona pelo esporte depois de se juntar a um grupo de crianças jogando na praia. Tazuni é meio campista. A mascote estará presente no sorteio do Mundial no próximo dia 22 de outubro, em Auckland. A seleção brasileira disputará o torneio.

She is confident.

She is stylish.

She is Tazuni.

With a name coming from a mix of Tasman Sea, where she was born, and Unity, this 15-year-old is ready to capture the spirit of an event that will go #BeyondGreatness! ✨ pic.twitter.com/TMIpeAL3LL

