Multicampeão, Zagallo ganha estátua no Museu da Seleção Brasileira

‘Velho Lobo’ estará presente na inauguração na próxima quinta-feira, na sede da CBF

Reprodução/Twitter/@CBF_Futebol Aos 91 anos, Zagallo é o maior campeão da história da seleção brasileira como jogador, técnico e auxiliar



Zagallo é o maior vencedor da história da seleção brasileira, como jogador, técnico e coordenador técnico e na próxima quinta-feira, 20, será eternizado no Museu da Seleção Brasileira. Mário Jorge Lobo Zagallo, de 91 anos, ganhará uma estátua no local para lembrar sua trajetória com a amarelinha. O ‘Velho Lobo’ é bicampeão mundial como jogador, tricampeão como técnico, tetracampeão como coordenador e ainda foi vice no Mundial de 1998 e quarto colocado em 1974. Ele também esteve na coordenação técnica no Mundial de 2006. Dentro de campo foram 36 partidas com a seleção em seis anos: 29 vitórias, quatro empates e três derrotas. O evento de inauguração da estátua acontecerá às 11h (horário de Brasília) na sede da CBF, no Rio de Janeiro.