Ingressos para assistir Nadal x Ruud, em Belo Horizonte, custam a partir de R$ 490

Vendas abrem na próxima quinta-feira, 20, com cinco setores do Ginásio do Mineirinho disponíveis

EFE Rafael Nadal faz turnê pela América do Sul no fim de ano e passará pelo Brasil em 26 de novembro



A turnê de Rafael Nadal pela América do Sul passa pelo Brasil no dia 26 de novembro, em Belo Horizonte (MG) e os fãs terão de desembolsar uma boa grana para assistir o espanhol no jogo exibição contra o norueguês Casper Ruud. Nesta terça-feira, 18, os valores das entradas foram divulgados. Serão cinco os setores, o mais barato custa R$ 490 (meia-entrada) e o mais caro R$ 2.750 (inteira). No primeiro lote, todas as inteiras serão ‘ingresso solidário’ para ação de cunho social. A venda inicia na próxima quinta-feira, 20, às 10h (horário de Brasília) pelo site oficial do evento. Para os fãs mais aficionados, é possível comprar um ingresso VIP + jantar de gala com Nadal por R$ 8.495 pela Mundo Tênis. A partida entre Nadal e Ruud acontece no Ginásio do Mineirinho, às 20h (horário de Brasília) e terá transmissão da BandSports.