Fifa apresenta bola especial para semifinais e final da Copa do Mundo feminina

‘OCEAUNZ Final’ tem tons de laranja e dourado e será utilizada também na disputa de 3º lugar

Divulgação/ Fifa OCEAUNZ Final foi inspirada na natureza australiana



Nesta segunda-feira, 14, a Fifa anunciou uma nova bola para as semifinais, disputa de terceiro lugar e final da Copa do Mundo feminina 2023, na Austrália e Nova Zelândia. A OCEAUNZ Final tem tons alaranjado e dourado, que remete à natureza e ao pôr do sol de Sidney, cidade da grande decisão do próximo domingo, dia 20. O equipamento da Adidas foi desenhado pelas artistas Chern’ee Sutton e Fiona Collis. Nas três primeiras fases, ela tinha detalhes em azul. A bola da Copa também possui tecnologia para impedimento semiautomático, tecnologia da linha do gol e é projetada para aperfeiçoar a precisão e consistência do chute. As semifinais do torneio começam na madrugada desta terça-feira, 15, com Espanha e Suécia, às 5h (horário de Brasília). Na quarta-feira será a vez de Austrália e Inglaterra decidirem a outra vaga à final, às 7h. Nesta edição o campeão será inédito.