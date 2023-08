No sufoco, Manchester United vence Wolverhampton na primeira rodada da Premier League

Red Devils venceram por 1 a 0, gol de Varane no segundo tempo; na próxima rodada encaram o Tottenham

Reprodução/ twitter @ManUtd Zagueiro Varane (ao fundo) fez o único gol da partida



O jogo entre Manchester United e Wolverhampton desta segunda-feira, 14, fechou a primeira rodada da Premier League 2023/24. Estreando diante de sua torcida no Old Trafford, o United venceu por 1 a 0, no sufoco. A equipe de Erik ten Hag teve os reforços Onana, no gol, e Mason Mount no meio de campo como titulares. O primeiro tempo foi bem disputado e o brasileiro Matheus Cunha levou perigo algumas vezes ao gol dos Red Devils. No segundo tempo, a partida continuou muito aberta até que aos 31 minutos, Wan-Bissaka levantou na medida para Varane cabecear e abrir o placar. Nos acréscimos, o VAR ainda analisou uma possível penalidade para os Wolves, mas o lance não foi confirmado. A próxima rodada da Premier League começa na sexta-feira e o United volta a campo no sábado, 19, contra o Tottenham, às 13h30 (horário de Brasília).