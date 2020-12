Fifa e Conmebol cancelam Sul-Americano Sub-20 devido à Covid-19

O torneio seria disputado nas cidades de Armênia, Manizales, Pereira, no Eixo cafeeiro, e Ibagué, capital do departamento de Tolima, na Colômbia

Fifa e Conmebol cancelaram nesta quarta-feira, 23, devido à pandemia do novo coronavírus, o Sul-Americano Sub-20 que seria disputado na Colômbia em fevereiro de 2021, informou a Federação Colombiana de Futebol (FCF). Em comunicado, a entidade explicou que a decisão de Fifa e Conmebol se deve aos “contratempos que o mundo viveu por causa da Covid-19”.

A federação acrescentou que “espera que este compromisso possa ser reprogramado no futuro, mas neste momento devem ser priorizados a saúde e o bem-estar”. “No momento, o mais importante é seguir as recomendações dos governos nacionais para conter a propagação do vírus”, frisou a federação. Desde o início da pandemia, a Colômbia já registrou 1.530.593 contágios e 40.931 mortes por Covid-19.

O Sul-Americano Sub-20 seria disputado nas cidades de Armênia, Manizales, Pereira, no Eixo cafeeiro, e Ibagué, capital do departamento de Tolima. Além disso, Federação Colômbiana de Futebol confirmou que o Sul-Americano Sub-17, que seria disputado em março de 2021, no Equador, também foi cancelado devido à pandemia.

