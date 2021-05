Fifa elogia atuação de Fred em vitória do Flu contra o River: ‘Craque supremo’

O atacante foi o grande destaque do Tricolor, concedendo duas assistências para os companheiros, em triunfo que fez o Flu voltar ao mata-mata da Libertadores após oito anos

EFE/EPA/Juan Mabromata Fred deu duas assistências na vitória do Fluminense sobre o River Plate pela Libertadores



O Fluminense não tomou conhecimento do adversário, venceu o River Plate por 3 a 1 em pleno Monumental de Nuñez, em Buenos Aires, e voltou da Argentina classificado em primeiro lugar no Grupo D da Copa Libertadores da América. Apesar de não balançar as redes, Fred foi o grande destaque do Tricolor, concedendo duas assistências para os companheiros. Por isso, o perfil oficial da Fifa no Twitter tratou de exaltar a atuação do centroavante e da equipe carioca. “Ele é um artilheiro excepcional há quase 20 anos. Esta noite ele se tornou o craque supremo”, escreveu a entidade máxima do futebol mundial. “Que atuação incrível do Fred e do Fluminense”, completou.

Com o resultado, o Fluminense volta às oitavas de final da principal competição de clubes da América após oito anos. A última vez que o Tricolor jogou o mata-mata da Libertadores foi em 2013, quando a equipe enfrentou o Emelec (EQU) e avançou de fase, mas parou no Olímpia (PAR) na fase seguinte. Agora, o time treinado por Roger Machado espera o resultado do sorteio que será feito pela Conmebol na próxima semana. Como avançou na primeira posição, a equipe carioca irá medir forças com algum segundo colocado. Já o próximo compromisso do Flu está marcado para sábado, 29, na estreia do Campeonato Brasileiro, diante do São Paulo, no estádio do Morumbi, na zona sul da capital paulista.