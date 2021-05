Fluminense faz 3 a 1 no River Plate fora de casa e termina em 1º no Grupo D

Fred brilhou com duas assistências e brasileiros fizeram 3 a 1 em Buenos Aires

Reprodução/ Twitter @Libertadores Fred deu duas assistências



O Fluminense fez um ótimo jogo em Buenos Aires na noite desta terça-feira, 25, pela Copa Libertadores, venceu o River Plate por 2 a 0 e fechou a fase de grupos em primeiro no Grupo D totalizando 11 pontos com três vitórias, dois empates e uma derrota. O resultado foi todo construído no primeiro tempo com gols de Caio Paulista e Nenê e duas assistências de Fred. A derrota deixou os argentinos em segundo na chave e o Atlético Junior irá para a Copa Sul-Americana. No campo, o time brasileiro se postou bem na área adversária, mas começou levando susto. Aos 11 minutos, Marcos Felipe fez duas grande defesas em um bate-rebate na pequena área. O lance deu a possibilidade do Fluminense continuar em cima e aos 22 minutos, Caio Paulista abriu o placar depois de cruzamento de Fred. O segundo gol veio aos 29 depois que Nenê recebeu do camisa 9 e chutou cruzado, encobrindo Armani.

Na volta do intervalo, o River fez algumas mudanças e melhorou na partida, mas logo aos cinco minutos levou um susto com Aragão acertando a trave em chute forte de longe. Tentando se reerguer, os argentinos começaram a ficar nervosos e aos 21, Maidana foi expulso depois de deixar o cotovelo no pescoço de Caio Paulista em falta na entrada da área. Com um final digno de Libertadores, aos 40 minutos, Girotti descontou para os donos da casa e nos acréscimos, Yago marcou o terceiro gols chutando cruzado. O sorteio para os confrontos das oitavas de final acontece na próxima terça-feira, dia 1º, na sede da Conmebol.