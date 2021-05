Libertadores: São Paulo vence o Sporting Cristal, mas termina em segundo no Grupo E

Racing também venceu e terminou em primeiro; Bruno Alves, Rojas e Vitor Bueno foram os autores dos gols

Reprodução/ Twitter São Paulo entrou com time reserva em campo



Dois dias depois de ser campeão do Campeonato Paulista, o São Paulo venceu o Sporting Cristal por 1 a 0 nesta terça-feira, 25, no Morumbi, e ficou em segundo lugar do Grupo E na Copa Libertadores, atrás do Racing que fechou a fase de grupos com 14 pontos contra 11 dos brasileiros. Em terceiro ficou o próprio Sporting, que irá para a Copa Sul-Americana. Com time reserva em campo, o Tricolor foi muito superior ao adversário e abriu o placar logo aos 25 minutos. Hernanes cobrou escanteio com perfeição e jogou na cabeça de Bruno Alves que empurrou para as redes. No retorno do intervalo, aos 15 minutos, Diego Costa aproveitou um escanteio e cabeceou acertando na trave. A partir daí o time da casa deslanchou. Aos 23 minutos, Rojas recebeu na entrada da área, limpou a marcação e chutou no ângulo do goleiro adversário. Três minutos depois, Vitor Bueno recebeu passe de Galeano e bateu na saída de Duarte. O restante do jogo não teve muita movimentação e o resultado terminou em 3 a 0. A equipe agora retorna aos gramados na estreia do Campeonato Brasileiro 2021, no sábado, dia 29, contra o Fluminense às 21h (horário de Brasília).

Atlético-MG vence e fecha fase de grupos com a melhor campanha geral

Com 16 pontos conquistados em seis rodadas, o Atlético-MG fechou a fase de grupos da Copa Libertadores com a melhor campanha entre todas as equipes (cinco vitórias e um empate). Desta forma, a equipe de Cuca deve ter um caminho mais fácil nas oitavas de final, que terão os confrontos definidos em sorteio na próxima terça-feira, dia 1º de junho, na sede da Conmebol. Nesta terça-feira, 25, a equipe recebeu o La Guaira no Mineirão e fez 4 a 0 com Savarino, aos 28 minutos, Marrony aos 44 e aos cinco minutos do segundo tempo, Hulk ampliou. Nos acréscimos, Nathan fez o quarto.