Fifa The Best: Manuel Neuer é eleito o melhor goleiro do mundo

A entidade máxima do futebol também definiu o prêmio de melhor arqueira da última temporada

Attila Kisbenedek/EFE Manuel Neuer foi eleito o melhor goleiro da temporada



O goleiro Manuel Neuer, do Bayern de Munique, foi eleito nesta quinta-feira, 17, o melhor goleiro do mundo da última temporada pela Fifa. Em cerimônia virtual do devido à pandemia da Covid-19, o arqueiro alemão bateu o brasileiro Alisson, do Liverpool e da seleção brasileira, e Oblak, do Atlético de Madrid, para ganhar mais uma vez o troféu do The Best.

Neuer foi um dos destaques do Bayern de Munique na conquista da Liga dos Campeões da Europa, fazendo grandes defesas – uma, inclusive, impressionante contra Neymar, na decisão. Além disso, ele ergueu os troféus do Campeonato Alemão e da Copa da Alemão da última temporada.

Na categoria feminina, Sarah Bouhadi, do Lyon, levou o prêmio de melhor goleira do planeta. Assim como Neuer, ela também venceu a Liga dos Campeõe da Europa sendo uma das protagonistas.