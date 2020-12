Mauro Beting: ‘O que o São Paulo fez contra o Atlético-MG foi espetacular’

O comentarista do Grupo Jovem Pan também exaltou o treinador Fernando Diniz por um detalhe específico na partida válida pelo Brasileirão; confira

Motangem sobre fotos/Reprodução/Jovem PanMAURíCIO RUMMENS/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Mauro Beting exaltou o futebol praticado pelo São Paulo contra o Atlético-MG



O São Paulo não deu a menor chance ao Atlético-MG e aplicou um sonoro 3 a 0 sobre o rival, na noite da última quarta-feira, 16, no estádio do Morumbi, em confronto que abriu a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com o resultado, o Tricolor voltou a abrir sete pontos de vantagem para o Galo, que segue na segunda posição, mas pode perder o posto para o Flamengo. Ao longo do programa Esporte em Discussão, do Grupo Jovem Pan, o comentarista Mauro Beting aprovou a postura do time paulista e exaltou o treinador Fernando Diniz, que substituiu o lesionado atacante Luciano com o volante Tchê Tchê.

“O Tchê Tchê merecia que o São Paulo ganhasse por 5 a 0. Foi uma sacada tática que, se não desse certo, poderiam falar que o Diniz era um ‘professor pardal’. Foi brilhante! Deu tudo muito certo. Foi um senhor resultado contra um ótimo adversário. Agora, está jogando muito e com extrema qualidade. E ainda tem a Copa do Brasil! Não vou dizer que o campeão voltou, mas o que o São Paulo fez ontem contra o Atlético-MG foi espetacular”, comentou Mauro Beting nesta quinta-feira, 17.

O São Paulo, agora, tem dois dias descanso até voltar a se preocupar na Copa do Brasil. O próximo jogo do Tricolor está marcado para quarta-feira, 23, diante do Grêmio, em Porto Alegre, na partida de ida válida pela semifinal. A rodada de volta acontecerá na semana seguinte, no estádio do Morumbi. Quem passar irá enfrentar o vencedor de Palmeiras x América-MG na grande decisão.

