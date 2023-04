Filha de Pelé é convidada pelo Palmeiras para expor troféu de campeão paulista

Flávia Cristina carregou a taça que foi confeccionada em homenagem a seu pai, que morreu em novembro do ano passado, e agradeceu a homenagem

Reprodução/Twitter/Palmeiras Flávia Cristina, filha de Pelé, carregou o troféu de campeão paulista do Palmeiras



Flávia Cristina, uma das filhas de Pelé, foi convidada pelo Palmeiras para participar da cerimônia que marcou a colocação da taça de campeão paulista na sala de troféus do clube. Ela carregou a taça ao lado do filho, Arthur, até o espaço reservado para o objeto que representa a recente conquista palmeirense. O troféu foi confeccionado pela Federação Paulista de Futebol (FPF) em homenagem a Pelé, que morreu em 29 de dezembro do ano passado. Ele tem uma coroa no topo que faz alusão ao título de Rei do Futebol que o ex-jogador carregava. Dourada e imponente, a taça chegou ao seu destino final pelas mãos de Flávia. “Bastante difícil colocar em palavras a emoção que é você poder representar um cara que foi tão grande, tão majestoso no futebol. Eu fico muito agradecida por essa homenagem do Palmeiras”, falou a filha do Atleta do Século.

Em seu relato, Flávia também falou da falta que o pai está fazendo: “Ele foi majestoso na sua essência, dentro daquilo que ele mais fez, na comunicação com a bola. Poder acolher essa homenagem e ser um pouco representante daquilo que ele é e foi para o mundo do futebol é muito acolhedor nesse momento. São três meses e meio de saudade”. O Palmeiras foi representado pelo vice-presidente, Paulo Buosi, que deu a Flávia uma camisa do clube com o número 10 e o nome de Pelé. “O Palmeiras tem também muita alegria de poder afirmar que dividiu com o grande Santos de Pelé os principais títulos do futebol brasileiro e estadual. O maior jogador da história do futebol sempre será reverenciado com muito carinho e respeito por nós”, disse Buosi. “Na década de ouro do futebol brasileiro, de 1950 até 1970, Pelé foi o maior craque do futebol mundial e depois se tornou o nosso atleta do século. No Santos e na seleção brasileira, ele quebrou todas as marcas e inspirou todas as gerações e irá inspirar todas as gerações que gostam de futebol.”

