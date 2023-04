Whindersson Nunes nocauteia rapper polonês e vai para semifinal do High Stakes

Brasileiro volta a lutar no próximo dia 3 de junho, em Dublin, capital irlandesa, contra o King Kenny

Reprodução/Instagram/@Whinderssonnunes Whindersson Nunes está na semifinal do High Stakes



O humorista Whindersson Nunes nocauteou o rapper polonês Filipek neste sábado, 22, e avançou no torneio de box para celebridades, que está sendo disputado em Londres. Com a vitória, o artista foi para a semifinal do High Stakes. O brasileiro volta a lutar no próximo dia 3 de junho, em Dublin, capital irlandesa. Seu adversário já é conhecido, trata-se do youtuber King Kenny. Se vencer, Whindersson vai para final do campeonato, que está agendada para 2 de agosto, e premia o vencedor com US$ 200 mil (mais de R$ 1 milhão, na cotação atual). O local da decisão serpa em Londres. Na disputa de hoje, o humorista contou com o apoio da torcida, que viu o brasileiro vencer em apenas dois rounds com um uppercut de esquerda, que acertou o queixo de Filipek, que caiu e não voltou mais para o combate. O High Stakes é um competição para celebridades, e de todos Whindersson é mais popular nas redes sociais, com mais de 150 milhões de seguidores nas principais plataformas.