Filho de Robinho recua de homenagem ao pai e mira recomeço no Santos

Autor de um gol e uma assistência na vitória do Santos, por 3 a 0, no amistoso com o União São João, neste sábado, o filho de Robinho fez seu primeiro jogo com o time principal sob a alcunha de “Juninho”, deixando oficialmente de ser chamado de “Robinho Jr.”, homenagem que fez ao pai ser integrado aos profissionais do clube, no ano passado.

A mudança foi um pedido do próprio jogador, de 18 anos. O material de imprensa divulgado pelo Santos já apresenta o atleta como Juninho, nome que ele também estampa na camisa.

O apelido não chega a ser uma novidade. O filho de Robinho é chamado de Juninho desde quando integrava as categorias de base do Santos e também é assim tratado internamente no dia a dia do clube.

Juninho busca um recomeço no Santos após o atrito que teve com Neymar no primeiro semestre. O filho de Robinho se desentendeu com o camisa 10 durante um treino e exigiu uma providência do clube, ameaçando rescindir o contrato, cujo vínculo vai até 2031.

À época, a diretoria viu o movimento como uma maneira de forçar uma saída. As arestas foram aparadas internamente e o técnico Cuca conta com o atleta para o restante da temporada.

Já Robinho está preso desde março de 2024, quando começou a cumprir no Brasil a pena imposta pela condenação por estupro coletivo cometido em 2013, na Itália. Ele atualmente se encontra no Centro de Ressocialização de Limeira, no interior do estado de São Paulo, após período no presídio de Tremembé.