Filipe Luís abre o jogo sobre renovação com o Flamengo: ‘Não depende só de mim’

Técnico e diretoria rubro-negra negociam extensão de contrato até o fim de 2026

Thiego Mattos/Pera Photo Press/Estadão Conteúdo Filipe Luís conquistou neste ano o Carioca, a Supercopa do Brasil, o Brasileirão e a Libertadores



Flamengo e Filipe Luís negociam a renovação de contrato do treinador por pelo menos mais uma temporada. O atual vínculo termina em 31 de dezembro e a ideia inicial é de uma extensão até o fim de 2026. As conversas se arrastam desde a Copa do Mundo de Clubes da FIFA e o entrave está nas cláusulas de uma possível saída do técnico para o futebol europeu.

Após o jogo contra o PSG, Filipe Luís explicou a situação: “Foi uma temporada incrível, mágica, histórica. Jogadores entraram para a história do Flamengo, teriam entrada mais se as cobranças caíssem para o nosso lado. É um grupo muito vencedor e ambicioso e não tenho dúvida que vai continuar com a mesma ambição. Sobre o futuro, não é o momento. Estou com o luto do jogo. Mas não depende só de mim. Esperamos que nos próximos dias se arrume”.

Além disso, Filipe Luís fez avaliação da temporada e do seu trabalho no clube. “Um ano que preciso de férias. São 76 jogos. O treinador não tem lesão, suspensão. Ele vai para todas as viagens, estuda todos os adversários, faz todos os treinos e planos de jogo. Foi uma temporada muito longa. Uma verdadeira odisseia. Foi esplêndida, fantástica. Desde aquele jogo do Botafogo, uma das melhores atuações da nossa equipe, senão a melhor. Depois também teve o Carioca, o título do Carioca. O começo do Brasileiro lutando por tudo, o Mundial de Clubes”, disse o técnico.

“Verdade que na Copa do Brasil não demos a mesma importância que no ano passado”, ponderou. “Mas a Libertadores, lutamos com unhas e dentes e conseguimos conquistar esse título tão sonhado e conquistamos o Brasileiro, para mim, o mais difícil de conquistar, um dos mais difíceis do mundo. Nota 10. Hoje aqui tem um valor muito sentimental para o torcedor e para gente ser campeão mundial. Mas um jogo não pode definir uma temporada e, para mim, foi impecável.”

Por fim, Filipe comentou a dor de perder o título Mundial nos pênaltis: “Muito triste por perder, não gosto de perder, dessa sensação. Mas, ao mesmo tempo, muito orgulhoso dos meus jogadores, o que eles fizeram hoje foi histórico. Estivemos tão perto, uma disputa de pênaltis, mais perto do que isso contra uma equipe desse nível… Nosso time mentalmente é muito forte, sempre foi, em todas as finais, quando a equipe mais precisou, esses jogadores responderam, não ia ser diferente hoje. Time lutou por cada bola, cada centímetro, contra uma equipe simplesmente maravilhosa. Por isso dá mais orgulho do que meus jogadores fizeram, não só hoje”.