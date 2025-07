Botafogo vence clássico carioca contra o Vasco na estreia informal do filho de Ancelotti

Davide Ancelotti ficou no banco de reservas, mas teve que assinar a súmula como auxiliar de treinador de goleiro; Fogão foi melhor no segundo tempo e chegou à vitória com gols de Arthur Cabral e Nathan Fernandes

Mateus Bonomi/Agif/Estadão Conteúdo Arthur Cabral, jogador do Botafogo, comemora seu gol durante partida contra o Vasco, no estádio Mane Garrincha



Após viver o céu e o inferno no Mundial de Clubes, o Botafogo enfrentou o Vasco neste sábado (12), pelo Campeonato Brasileiro, e venceu por 2 a 0. O clássico carioca foi disputado no irregular gramado do Mané Garrincha, em Brasília, onde a areia subia a cada chute. Contratado para o lugar de Renato Paiva, demitido após perder para o Palmeiras nas oitavas de final do torneio da Fifa, Davide Ancelotti ficou no banco de reservas, mas não como técnico. Ele ainda está impedido de estrear oficialmente por problemas burocráticos, mas o Fogão encontrou uma maneira de deixá-lo na área técnica: o italiano, filho do técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, assinou a súmula como auxiliar de treinador de goleiro. Talvez por receio de escancarar a manobra, ele foi tímido nas orientações ao time.

Após um primeiro tempo equilibrado, o Botafogo voltou arrasador para o segundo tempo e abriu o placar logo aos 3 minutos, com Arthur Cabral. Nathan Fernandes, aos 33, fechou o placar. O Fogão subiu para a quinta colocação e está a seis pontos do Flamengo, o líder do Brasileirão. Agora, tenta deixar para trás o Mundial, em que se permitiu sonhar após vencer o favorito PSG, mas decepcionou seus torcedores com uma derrota para o Palmeiras, em duelo no qual foi amplamente dominado. John Textor, dono da SAF que comanda o clube carioca, admitiu que a eliminação para o Verdão pesou bastante na demissão de Paiva.

Por que o Botafogo venceu o Vasco?

Após primeiro tempo equilibrado, o Botafogo fez um segundo tempo arrasador — tanto que marcou logo no início

O Vasco ficou bastante baqueado após sofrer o primeiro gol logo após a volta do intervalo

A equipe cruzmaltina mostra o toque de bola característicos dos times de Fernando Diniz, mas tem dificuldade para criar

O meia argentino Álvaro Montoro fez uma partidaça e contribui decisivamente para o resultado

Os gols

Arthur Cabral, do Botafogo, aos 3′ do segundo tempo (rebote na pequena área)

Nathan Fernandes, do Botafogo, aos 33′ do segundo tempo (na pequena área, após contra-ataque)

Próximos jogos