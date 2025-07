Flamengo vence o São Paulo na volta do Mundial de Clubes e se isola na liderança do Brasileirão

Equipe carioca abriu três pontos de vantagem sobre o Cruzeiro, que enfrenta o Grêmio neste domingo; Luiz Araújo abriu o placar com um golaço e Wallace Yan matou a partida no final

THIAGO MENDES/W9 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Jogadores do Flamengo comemoram gol de Luiz Araújo, o primeiro do time carioca contra o São Paulo



Eliminado nas oitavas de final da Copa do Mundo de Clubes, disputada nos Estados Unidos, o Flamengo entrou em campo neste sábado (12), para enfrentar o São Paulo, cercado de expectativas. Depois de bater o Chelsea com autoridade e, segundo avaliação de alguns dentro do clube, oferecer resistência para o Bayern de Munique, o Mengão queria mostrar neste retorno ao futebol nacional que deu azar no cruzamento e poderia ter chegado mais longe no torneio da Fifa. Não foi um “amasso”, como a parte mais entusiasmada da torcida apostava, mas o rubro-negro foi, sim, superior, e ganhou por 2 a 0. O primeiro gol foi marcado pelo atacante Luiz Araújo, revelado pelo Tricolor paulista — um belo “tapa” de fora da área no segundo tempo. Nos acréscimos, Wallace Yan matou a partida.

Com a vitória, o Mengão se isolou na liderança do Campeonato Brasileiro, com 27 pontos, três a mais do que o Cruzeiro. O time mineiro pode empatar na pontuação neste domingo (13), se vencer o Grêmio no Mineirão. O saldo de gols, no entanto, dificilmente será igualado: os cariocas têm 12 tentos de vantagem sobre a Raposa neste quesito. A vitória do Fla sobre o São Paulo registrou o maior público desta edição do Nacional: 67.359 torcedores presentes no Maracanã.

Por que o Flamengo venceu o São Paulo?

Com bom toque de bola, envolveu a equipe paulista em muitos momentos do jogo

O Tricolor se defendeu bem, mas mostrou “engessamento” para agredir o oponente

Foi apenas a primeira partida de Hernán Crespo neste regresso ao São Paulo

O Mengão é um time com melhores peças e mais bem treinado

Os gols

Luiz Araújo, do Flamengo, aos 16′ do segundo tempo (de fora da área)

Wallace Yan, do Flamengo, aos 51′ do segundo tempo (rebote dentro da área)

