Filipe Luís projeta jogo contra o Estudiantes pela Libertadores: ‘Vamos tentar evoluir’

Time rubro-negro abre quartas de final da Libertadores no Maracanã

Gilvan de Souza/Flamengo Filipe Luís, durante partida entre Juventude x Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro



Flamengo e Estudiantes-ARG se enfrentam na próxima quinta-feira (18), às 21h30 (de Brasília), no Maracanã, pelo jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Assim como nas oitavas, o time rubro-negro irá disputar o segundo confronto fora de casa e o técnico Filipe Luís projetou a partida diante dos argentinos: “Nenhum mata-mata se resolve no primeiro jogo, na minha opinião. Claro que não estamos falando de anos atrás de goleadas enormes. Dificilmente se vai resolver quartas de Libertadores no primeiro jogo. Em casa ou fora. São jogos de 180 minutos. Temos que estar na nossa melhor versão. Existem jogadores que crescem na frente da torcida, outros que desempenham até melhor fora de casa. Estamos preparados para enfrentar uma eliminatória e sabemos que não podemos cometer erros nesse primeiro jogo, para fazer dois jogos perfeitos e tentar passar.”

O treinador também comentou da cobrança para que sua equipe mantenha intensidade durante os 180 minutos: “Nosso objetivo é não só manter o desempenho, mas melhorar conforme vai passando o tempo. Com as correções, os vídeos, treinamentos e os conceitos novos que vamos implementando na equipe. Com o tempo de trabalho, a equipe tende a evoluir. Como já vimos uma evolução muito grande do primeiro semestre para o que estamos vendo agora. Mesmo com uma mudança muito grande no que foi a espinha dorsal dessa equipe. Saíram jogadores muito importantes e os novos estão tentando entrar o mais rápido possível nesse contexto, para continuar fazendo a equipe evoluir. Os resultados eu não controlo, mas a forma que a gente joga, sim. Vamos tentar evoluir ainda mais e melhorar a nossa performance.”

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Por fim, Filipe falou de Jorge Carrascal e Emerson Royal, reforços que os poucos vão ganhando mais oportunidades: “Mudou bastante a nossa espinha dorsal. Saíram jogadores importantes. Você citou o caso do Emerson, eu falei com ele. A forma como o Flamengo joga hoje é praticamente idêntica à forma que a seleção brasileira jogou contra o Chile. Melhor do que isso para ele, poder entender o modelo, o conceito que vai potencializar as características dele, vai oferecer muito para a equipe conforme os jogos forem passando. Não tenho dúvida que vai voltar a ficar no radar da seleção. É muito importante que ele entenda o mais rápido possível que ele pode somar esses minutos, beber do conteúdo tático e hoje pode cumprir tudo que pedimos para ele. Sobre o Carrascal, praticamente a mesma situação. Um jogador que compete por posição originalmente com o Arrascaeta, que vive a melhor fase. Muito difícil para o jogador que chega competir com um dos melhores jogadores do Brasil no momento, se não o melhor. Sabemos que ele pode jogar em outras posições também. Estamos dando todo o carinho para ele, para que possa se adaptar o mais rápido possível, porque é um jogador que tem muito talento.”