Gabigol decide, Cruzeiro vence o Bahia e assume a vice-liderança do Brasileiro

Triunfo levou o time mineiro ao segundo lugar, com 47 pontos, ultrapassando o Palmeiras, que ficou com 46. Na ponta, o Flamengo soma 50

MAURICIA DA MATTA/W9 PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Gabriel Barbosa, do Cruzeiro, comemora o seu gol na partida entre Bahia e Cruzeiro válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025, realizada na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador



O Cruzeiro alcançou nesta segunda-feira (15), na Arena Fonte Nova, em Salvador, sua oitava partida seguida de invencibilidade como visitante, ao derrotar o Bahia por 2 a 1, de virada, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O triunfo levou o time mineiro de volta à vice-liderança, com 47 pontos, ultrapassando o Palmeiras, que ficou com 46. Na ponta, o Flamengo soma 50. O resultado também custou caro ao Bahia, que caiu para o quinto lugar com 36, ultrapassado pelo Mirassol, agora com 38.

O placar em Salvador teve como personagem central Gabriel Barbosa. O atacante marcou um golaço no fim e chegou ao 265º gol da carreira, o 12º com a camisa do Cruzeiro. Em meio ao processo de afirmação no clube, o artilheiro mostrou a capacidade de decisão em momentos-chave, carimbo que acompanha sua trajetória. O gol não apenas garantiu três pontos, mas também reforçou a confiança da equipe para a sequência do campeonato.

Os gols só saíram no segundo tempo. O Bahia encontrou caminhos em transição rápida e, aos 20 minutos, abriu o placar em jogada bem construída. Acevedo acelerou pelo meio, inverteu para Sanabria, que tocou para Everton Ribeiro. O meia deixou a bola passar e Jean Lucas acertou um chute forte no canto direito de Cássio, coroando a superioridade baiana naquele momento. O gol serviu como gatilho para Leonardo Jardim alterar a dinâmica ofensiva do Cruzeiro. As entradas de Sinisterra, Gabigol e Arroyo mudaram o ritmo do jogo. Mais agressiva e vertical, a equipe mineira passou a rondar a área adversária e encontrou o empate pouco depois. Aos 31, Matheus Pereira protagonizou lance individual de destaque: driblou dois marcadores, finalizou na trave e viu Sinisterra completar no rebote para as redes.

Com o empate, a partida ganhou contornos de duelo aberto, com chances dos dois lados e intensidade até os minutos finais. Foi então que brilhou a estrela de quem conhece os caminhos do gol. Aos 40, Gabigol recebeu de fora da área, dominou com calma e soltou um chute preciso no ângulo, sem chances de defesa, decretando assim a vitória celeste. Na próxima rodada, o Bahia enfrenta o Ceará no sábado, às 18h30, na Arena Castelão, em Fortaleza (CE). No domingo, às 20h30, o Cruzeiro desafia o Red Bull Bragantino no Mineirão, em Belo Horizonte (MG).

*Com informações do Estadão Conteúdo