CBF aciona protocolo de concussão cerebral e Brazão deverá desfalcar Santos contra o São Paulo

Atleta, que sofreu uma pancada na cabeça no duelo com o Atlético-MG, neste domingo (14), terá de ficar cinco dias afastado dos treinamentos, segundo protocolo de concussão cerebral da CBF

GILSON LOBO/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO Goleiro Gabriel Brazão sofreu uma pancada na cabeça no duelo com o Atlético-MG



O goleiro Gabriel Brazão deverá desfalcar o time do Santos no clássico de domingo (21), contra o São Paulo, na Vila Belmiro, em duelo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atleta, que sofreu uma pancada na cabeça no duelo com o Atlético-MG, neste domingo (15), terá de ficar cinco dias afastado dos treinamentos, segundo protocolo de concussão cerebral da CBF. Brazão também deverá ser submetido a exames detalhados. O médico responsável terá de responder a um questionário para informar o tratamento imposto ao jogador.

Siga o canal da Jovem Pan Esportes e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Em uma bola cruzada na área, Brazão foi para a dividida e acabou levando a pior. O joelho de Igor Gomes bateu na testa do arqueiro. Após o choque, o local inchou e ele ficou com um ‘galo’ bem grande. Atendido pelos médicos, o jogador santista ainda seguiu na partida, mas logo depois, após sentir tonturas, caiu no gramado, sendo retirado de ambulância. Logo depois do incidente, o departamento médico do Santos informou que o estado de Brazão era estável, mas que ele seria levado ao hospital Mater Dei para exames médicos. Ele recebeu alta horas depois e retornou com a delegação para a Baixada Santista.

Atlético-MG e Santos ficaram no empate de 1 a 1 na Arena MRV. Com o resultado, o time mineiro chegou aos 25 pontos. O time paulista soma dois pontos a menos na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro.

*Com informações do Estadão Conteúdo