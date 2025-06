Benfica goleia Auckland City por 6 a 0 em jogo marcado por paralisação e discussão entre técnico e jogador

Partida foi interrompida devido a um alerta climático — o quarto neste Mundial — e teve quase quatro horas de duração; Kokçu, da equipe portuguesa, não gostou de ser substituído e discutiu com o técnico Bruno Lage

Miguel Rodriguez/EFE/EPA eandro Barreiro, do Benfica, comemora após marcar na partida contra o Auckland City



O Benfica goleou o Auckland City por 6 a 0 nesta sexta-feira (20), pela segunda rodada do Grupo C do Mundial de Clubes da Fifa, em Orlando, nos EUA. Apesar do placar elástico, a vitória foi marcada por um primeiro tempo sem brilho, uma longa paralisação por causa do mau tempo e uma discussão ríspida entre o técnico Bruno Lage e o meia Kokçu. A partida começou às 13h (de Brasília) no Inter&Co Stadium, mas foi interrompida por mais de duas horas no intervalo devido a um alerta de tempestade — prática que tem se repetido com frequência nesta edição do torneio. O jogo só foi retomado por volta das 16h20, e terminou após as 17h. Esse foi o quarto duelo do Mundial afetado por condições climáticas adversas.

O Benfica dominou a posse de bola na etapa inicial, mas teve dificuldade para furar a defesa neozelandesa. O goleiro Garrow foi destaque, com boas defesas. O time português só abriu o placar nos acréscimos, com Di María, em cobrança de pênalti. No retorno da paralisação, o Auckland City esboçou uma reação, mas o Benfica rapidamente retomou o controle. Pavlidis marcou o segundo gol aos oito minutos, e Renato Sanches fez o terceiro aos 18 — logo após substituir Kokçu, que saiu irritado e discutiu com o técnico Bruno Lage à beira do campo.

Mesmo com o clima tenso, o Benfica ampliou com dois gols de Leandro Barreiro, aos 31 e aos 33 minutos. Nos acréscimos, Di María converteu mais um pênalti e fechou o placar em 6 a 0. Com o resultado, o Benfica chegou a quatro pontos e assumiu provisoriamente a liderança do Grupo C. O Auckland City segue zerado. Bayern de Munique e Boca Juniors, que completam a chave, ainda jogam nesta sexta.

Na última rodada, marcada para terça-feira (24), o Benfica enfrenta o Bayern, enquanto o Auckland encara o Boca Juniors. Ambos os jogos serão às 16h (horário de Brasília). Desse grupo sairão os adversários nas oitavas de final dos times da chave do Flamengo. O conjunto carioca deu enorme passo rumo à classificação ao vencer o Chelsea por 3 a 1.

Publicado por Felipe Dantas

*Reportagem produzida com auxílio de IA