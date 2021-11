Final da Copa Libertadores pode ter 100% de público no estádio Centenário

Diminuição de casos de Covid-19 no país pode influenciar governo a liberar mais entradas

Divulgação / Estadio Centenario Estádio Centenário será palco da final única da Libertadores



As torcidas de Flamengo e Palmeiras podem ter novidades nessa semana. O jornal uruguaio Ovación informou nesta segunda-feira, 15, que o governo do país estuda liberar 100% da capacidade do estádio Centenário, em Montevidéu, para a decisão da Copa Libertadores da América, no dia 27 de novembro. Isso porque os casos de Covid-19 têm diminuído no país, que só permitiu 75% da capacidade até o momento. De acordo com a publicação, a confirmação de mais ingressos vendidos deve ser feita pelo governo nesta terça-feira, 16. As entradas para a final única estão sendo vendidos pela plataforma Eventim e dividas em quatro: torcida do Flamengo, torcida do Palmeiras, torcida geral e residentes do Uruguai. O ingresso mais barato custa US$ 200 (R$ 1.091 na cotação atual*) e o mais caro US$ 650 (R$ 3.547)

*valor consultado em 15 de novembro com o dólar valendo R$ 5,46