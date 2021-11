Flavio Prado polemiza após São Paulo ser goleado pelo Flamengo no Morumbi; assista

Apesar do resultado inusitado, o comentarista Flavio Prado não se surpreendeu com o domínio do Rubro-Negro

O São Paulo não viu a cor da bola diante do Flamengo e acabou sendo goleado por 4 a 0, em pleno Morumbi, na tarde do último domingo, 14, em jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Apesar do resultado expressivo, o comentarista Flavio Prado não se surpreendeu com o domínio do Rubro-Negro. Participando do programa “Esporte em Discussão”, do Grupo Jovem Pan, nesta segunda-feira, 15, o jornalista detonou o Tricolor, fazendo uma comparação inusitada com o clube do Rio de Janeiro.

“O São Paulo não consegue encarar esse tipo de time. Só vai ganhar de um Flamengo, por exemplo, em um dia fantástico e se o rival jogar muito pouco. Dentro da normalidade, vai perder… como perdeu de 5 no primeiro turno. Se jogar dez vezes, vai perder nove. Hoje, o São Paulo é um time que briga para não cair, enquanto o Flamengo luta pelo tri da Libertadores. O São Paulo só tem uma coisa parecida com o Flamengo: o custo do elenco. É um time ruim e caro! É o time de baixo nível mais caro do mundo. É só nisso que o São Paulo é soberano. Então, o que aconteceu no Morumbi, foi normal”, afirmou Flavio Prado.

Assista ao debate abaixo: